ماذا قال مدرب البرتغال عن انتقال رونالدو إلى النصر؟

أقر فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء بأنه لم يتحدث مع النجم كريستيانو رونالدو عن انتقاله المحتمل إلى نادي النصر السعودي.

وأنهى الهداف المخضرم عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي مؤخراً وأصبح لاعباً حراً يستطيع اختيار أي وجهة يريدها شرط التوصل لاتفاق مناسب حول الأجور ومدة العقد.

وأكدت الصحف الأوروبية خلال الساعات الماضية موافقة "الدون" على الانتقال إلى النصر في صفقة ضخمة لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنوياً.

ماذا قال سانتوس عن انتقال رونالدو إلى النصر؟

رد المدير الفني البرتغالي على سؤال طرحه مراسل موقع "كووورة" حول مستقبل "صاروخ ماديرا" خلال مؤتمر صحفي على هامش مواجهة سويسرا في دور الـ 16 من مونديال قطر والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

وأجاب سانتوس: "لم أتكلم مع كريستيانو حول هذا الأمر، تحدثت معه حول اللاعبين والفريق، حتى أكون صادقاً معكم، لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر، سمعت عنه قبل قليل، القرار يعود لرونالدو.

"نحن نركز على كأس العالم في هذه اللحظة وعلى دعم كريستيانو للمنتخب البرتغالي وليس لي علم بأي شيء آخر."