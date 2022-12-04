ماذا قال ياسين بونو عن مواجهة المغرب وإسبانيا في كأس العالم؟

يترقب الحارس المغربي المتألق ياسين بونو مواجهة منتخب بلاده القادمة أمام المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء القادم على أرضية ستاد المدينة التعليمية في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تأهل "أسود الأطلسي" إلى الدور الثاني بعد احتلال صدارة المجموعة السادسة والتغلب على منتخبي بلجيكا (2-0)، وكندا (2-1)، والتعادل دون أهداف مع كرواتيا.

ومع أن المغاربة اقتنصوا صدارة المجموعة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام تحدٍ صعب يتمثل بمنتخب إسبانيا.

ماذا قال ياسين بونو عن مواجهة المغرب وإسبانيا؟

أكد الحارس البالغ من العمر 31 عاماً في تصريحات إعلامية أن المتأهل من هذه المواجهة سيعتمد على جزئيات دقيقة تمنحه الأفضلية.

وشدد نجم إشبيلية على صعوبة المباراة لكن عبر عن ثقته التامة بالفريق وبقدرتهم على الفوز، حيث قال: "تحسن المنتخب بشكل كبير، مقارنة بأول مباراة حتى فوزنا الأخير على كندا".