مارسيليا الفرنسي يؤكد عدم اهتمامه بالتعاقد مع رونالدو

مع اقتراب انتهاء سوق الانتقالات هذا الصيف، كثرت الأخبار في الآونة الأخيرة التي تتحدث عن مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وما إذا كان سيستمر مع مان يونايتد أو أنه سيقرر الرحيل لأحد الأندية خاصة تلك التي تشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي الحقيقة ربطت العديد من الأخبار والشائعات خلال الفترة الماضية اسم الدون مع الكثير من الأندية، ففي أكثر من مناسبة كانت التقارير تؤكد انتقال رونالدو إلى أندية عديدة هذا الصيف أبرزها: بايرن ميونخ، دورتموند، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، وآخرها مارسيليا الفرنسي.

مارسيليا الفرنسي ليس مهتمًا بالتعاقد مع رنالدو

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن نادي أوليمبك مارسيليا الفرنسي نفى أن يكون هناك أي نية للنادي للتعاقد مع صاروخ ماديرا.

وقال رومانو: "مارسيليا في الوقت الحالي ليس لديها أي نية للتفاوض بشأن التعاقد مع رونالدو"، وتابع رومانو نقلًا عن بابلو لونغوريا رئيس نادي مارسيليا: "لست سعيدًا ومحبط جدًا من الشائعات التي تروج أن مارسيليا تعتزم ضم رونالدو، الحقيقة هي أن النادي يحاول الآن بناء مشروع رياضي مختلف تمامًا".

الجدير بالذكر أن تين هاغ مدرب مان يونايتد حقق أول فوز له في الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول في الجولة الثالثة، ولم يشرك المدرب الهولندي كريستيانو رونالدو أساسيًا في تلك المباراة، وكأنها رسالة واضحة أن الدون لن يكون ضمن خطط النادي هذا الموسم.

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