أهداف مباراة موناكو وباريس سان جيرمان 0-4 الدوري الفرنسي

كافاني يسجل ثلاثية

حقق باريس سان جيرمان فوزاً عريضاً على مستضيفه موناكو برباعية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب لويس الثاني ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الفرنسي.

افتتح المهاجم إيدينسون كافاني التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة وقبل سبع دقائق من مضاعفته للنتيجة بهدف آخر.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الباريسي بهدفين مقابل لا شيء، نجح كافاني في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 53، وبعد تسع دقائق فقط، أحرز النجم نيمار الهدف الرابع من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة، واصل باريس سان جيرمان انتصاراته في جميع مباريات الدوري الفرنسي حتى الآن محققاً العلامة الكاملة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة.

أما موناكو فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير، ليواصل نتائجه السيئة سواء مع المدرب ليوناردو جارديم أو مع خليفته تييري هنري الذي لم ينجح في قيادة الفريق للفوز في أي مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات.

وكانت آخر مرة فشل فيها مدرب في تحقيق الفوز في أول أربع مباريات لموناكو في الدوري الفرنسي عام 2001 مع المدرب ديدييه ديشان، الذي قادهم بعد ذلك للتأهل لوصافة بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2004.