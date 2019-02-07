مالكوم يجاور عظماء برشلونة بعد الكلاسيكو

مالكوم

انضم مالكوم دي أوليفيرا جناح برشلونة، إلى قائمة خاصة بعد تسجيله في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين على ملعب كامب ناو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال الموقع الرسمي للبارسا أن البرازيلي انضم لقائمة تضم لاعبي البلاوغرانا الذين سجلوا في أول مشاركة لهم بالكلاسيكو، وتضم إلى جانبه كلاً من سامويل إيتو، وتييري هنري، وجيرارد بيكيه، وزلاتان إبراهيموفيتش، وبيدرو رودريغيز، ودافيد فيا، وجيفرين سواريز، ونيمار دا سيلفا، ومارك بارترا، وآرتورو فيدال.

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وقال موقع “بليتشر ريبورت” أن مالكوم انضم لقائمة البرازيليين، الذين نجحوا في التسجيل بقميص برشلونة أمام ريال مدريد، رغم أنه خاض مباراته الأولى في الكلاسيكو، وتضم هذه القائمة أيضاً رونالدينيو، وريفالدو، ورونالدو، وروماريو، ونيمار، وفيليبي كوتينيو.