مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى ربع نهائي كأس كاراباو، بعدما انتصر بسهولة على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد.

وسيطر سيتي على مجريات المباراة كالعادة في الشوط الأول، وأدى ضغطه إلى التقدم في الدقيقة 20 عبر نيكولاس أوتاميندي.

وعاد سيرجيو أغويرو في مباراته الـ 350 رفقة السيتينزنز، وعزز من تقدم فريقه بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 38 بعد تحويله لعرضية كايل ووكر إلى الشباك.

ولم يتوقف أغويرو عن التسجيل وتمكن من إحراز الثالث في الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 56.

وكللت جهود الفريق الذي هُزم بتسعة أهداف نظيفة من ليستر سيتي الجمعة الماضية ليحرز هدفاً عن طريق جاك ستيفنز في الدقيقة 75.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور المقبل بعد نهاية بقية مباريات الدور الحالي الأربعاء، والتي تبدأ بمباراة آرسنال وليفربول وتنتهي بقمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

اضغط هنا لمشاهدة الأهداف