مانشستر سيتي يجدد عقد جوليان ألفاريز حتى عام 2028

البوابة – وقّع اللاعب الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز عقده الجديد صباح اليوم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي بموجبه سيبقى في ملعب الاتحاد حتى عام 2028.

ولم يتم الإعلان رسميًا من قبل النادي عن تجديد عقد ألفاريز حتى الآن، ولكن كان الصحفي البارز والخبير في سوق الانتقالات فابريزو رومانو قد نقل الخبر عبر صفحته على موقع "تويتر".

جوليان ألفاريز يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2028

أكد الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر" أن بطل كأس العالم 2022 جوليان ألفاريز قد وقع صباح اليوم عقدًا جديدًا يتضمن راتب أعلى مع السيتي.

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وقال رومانو: "وصلني أن جوليان ألفاريز وقع بالفعل العقد الجديد مع مانشستر سيتي قبل دقائق قليلة، التوقيع تم وانتهى الأمر كما كان متوقعًا، تم الانتهاء من الاتفاق مع اللاعب هذا الصباح في مانشستر، وتم توقيع جميع الأوراق".

وأضاف: "العقد الجديد ينتهي في حزيران عام 2028، ويتضمن راتب أعلى من السابق خاصة بعد ما قدمه ألفاريز من أداء عظيم سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو بفوزه مع الأرجنتين في كأس العالم".