مانشستر سيتي يدك شباك أتالانتا بخماسية

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه الإيطالي أتالانتا بنتيجة 5-1 لحساب المجموعة الثالثة.

البداية كانت على عكس المتوقع لصالح الضيوف الذين تقدموا من ركلة جزاء أحرزها روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 28.

جاء الرد قاسياً من سيتي بثنائية أحرزها سيرجيو أغويرو في الدقيقتين 34 و (38 من ركلة جزاء)، ليصحح الأوضاع لأصحاب الأرض.

ونجح رحيم ستيرلينغ في تسجيل ثلاثية (هاتريك) في الشوط الثاني في الدقائق 58 و64 و69، ليضمن انتصاراً ثميناً وضخما لسيتي.

وفي الدقيقة 83، أكمل الفريق الإنجليزي اللقاء بـ 10 لاعبين، بعد تلقي الشاب فيل فودين البطاقة الصفراء الثانية.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 9 نقاط في المركز الأول، يليه دينامو زاغرب الكرواتي وشاختار دونيتسك الأوكراني بـ 4 نقاط لكلٍ منهما، فيما تذيل أتالانتا المجموعة دون نقاط.

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