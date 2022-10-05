مانشستر سيتي يدك شباك كوبنهاغن بخماسية

سحق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بخماسيةٍ دون رد اليوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد لحساب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من النرويجي إيرلينغ هالاند (هدفان) في الدقيقتين 7 و 32، ودافيد خوشولافا (39 بالخطأ في مرمى فريقه)، والجزائري رياض محرز (55 من ركلة جزاء)، والأرجنتيني جوليان ألفاريز (76).

وضمن نفس المجموعة، اكتسح بوروسيا دورتموند الألماني مستضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-1 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

مانشستر سيتي يقترب من التأهل

بهذا الفوز الساحق، رفع مان سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، وبفارق 3 نقاط عن دورتموند ثاني الترتيب.

أما كوبنهاغن، فتجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.