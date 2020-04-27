مانشستر سيتي يريد ديبالا مقابل جيزوس

طلب بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الحصول على خدمات باولو ديبالا، للموافقة على انتقال غابرييل جيزوس إلى يوفنتوس.

وأكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن مسؤولي يوفي يريدون ضم المهاجم البرازيلي بأي طريقة، في ظل الرحيل المتوقع لغونزالو هيغواين.

ويرفض سيتي التنازل عن جيزوس، إلا في حال التوقيع مع ديبالا في المقابل، دون دفع أي قيمة مالية إضافية، وفقاً لمصادر مقربة من الطرفين.

يذكر أن غوارديولا مصمم على استمرار جيزوس بسبب تقدم سيرجيو أغويرو في السن، بالإضافة إلى تألق البرازيلي خلال المباريات الكبيرة هذا الموسم محلياً وقارياً.