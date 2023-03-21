مانشستر سيتي يقض مضجع ريال مدريد في صفقة بيلينغهام

البوابة – أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الأونة الاخيرة واثقًا بشكل كبير من إمكانية النجاح في التعاقد مع نجم الوسط في بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السيتي يضع حاليًا النجم الإنجليزي كأحد أهم أهدافه هذا الصيف وهو واثق تمامًا من أنه سينجح في الحصول على توقيعه رغم المنافسة على الأمر ذاته من جانب ريال مدريد.

مانشستر سيتي يمشي بخطى ثابتة نحو التوقيع مع جود بيلينغهام

كشفت التقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني أحد أبرز المنافسين لمانشستر سيتي في سباق التعاقد مع بيلينغهام في حال قرر الرحيل عن دورتموند هذا الصيف.

اقرأ أيضًا: كلوب يضغط على إدارة ليفربول لتجديد عقد جيمس ميلنر

وأوضحت الصحف الإسبانية المختصة في هذا الشأن أن المبلغ المتوقع أن يقدمه ريال مدريد مقابل الحصول على توقيع اللاعب الإنجليزي قد يصل إلى 140 مليون يورو.

من ناحية أخرى، فإن النادي الألماني ليس ملزمًا بأن يتخلى عن بيلينغهام، حيث لا يوجد في عقد اللاعب الذي يمتد حتى 2025 شرطًا جزائيًا في حالة الرحيل.

وبناء على ما سبق، فقد يطلب دورتموند أعلى مبلغ ممكن في حال اضطروا لبيع بيلينغهام، وهو ما سيؤدي بحسب التقارير إلى تلاشي فرص ليفربول الذي كان يأمل بتدعيم خط الوسط لديه من خلال التعاقد مع اللاعب.