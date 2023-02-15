مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويتساوى معه في صدارة الدوري الإنجليزي

تفوق مانشستر سيتي على ضيفه وخصمه العنيد آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في مواجهة القمة المؤجلة من الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت على ملعب الاتحاد ليلة الأربعاء.

نجح الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروينه والإنجليزي جاك غريليش والنرويجي إيرلينغ هالاند في تسجيل أهداف صاحب الضيافة الثلاثة في الدقائق 24 و 72 و 82 على الترتيب.

فيما سجل الإنجليزي بوكايو ساكا هدف الغانرز الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

مانشستر سيتي يتساوى مع آرسنال في الصدارة

بهذا الانتصار المهم، رفع مان سيتي رصيده إلى 51 نقطة من 23 مبارة ليعتلي صدارة البطولة بالتساوي مع آرسنال الذي خاض 22 لقاء لتحتدم المنافسة على اللقب بصورة أكبر.