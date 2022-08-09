مانشستر سيتي يوفّر الوشاح الذكي لمشجعيه..فما هي قصته؟

كشفت تقارير من موقع "GOAL" أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعتزم هذا الموسم أن يوفر الوشاح الذكي المصنوع خصيصًا للمشجعين، وذلك لدراسة العديد من الأمور المهمة بالنسبة للنادي والتي تتعلق بجماهير ومحبي الفريق.

ومن المقرر أن يعمل السيتي على إطلاق الوشاح الذكي بالتعاون مع مؤسسة سيسكو التكنولوجية الأمريكية، ومن مميزات الوشاح الذكي أنه مصمم لمراقبة ردود فعل المشجعين خلال تواجدهم في المدرجات لحضور مباريات السيتي.

ما هي قصة الوشاح الذكي من مانشستر سيتي؟

يوضح تشينتات باتيل مدير شركة سيسكو قائلًا:" فكرة هذ المشروع أتت من آليات مراقبة أداء اللاعبين التي يتم تطويرها، ولذلك فكرنا أن ننقلها إلى المشجعين الذين هم وقود الرياضة".

ويضيف باتيل: "أثناء إقدام أحد اللاعبين على إحراز هدف، ستكون تلك لحظة هامة بالنسبة لمشجع، بالنسبة لغيره، قد تكون اللقطة الأهم هي تصدي الحارس لكرة خطيرة، بالنسبة لثالث قد تكون اللحظة الأكثر أهمية هي الاصطدام بين لاعبين، لذلك هناك الكثير من الاحتمالات حول هذا الأمر".

ويختتم باتيل تصريحاته التي نقلتها شبكة "إي إس بي إن" ويقول: "الوشاح الذكي يساعد على دراسة شغف التشجيع، وكذلك ما الذي يفرق في السلوك بين مشجع وآخر، نحن مهتمون بكل شيء يربط المشجع بالنادي وبالذات اللحظات الأكثر تأثيرًا".

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