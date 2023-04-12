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مانشستر يونايتد يؤكد غياب راشفورد عن الدوري الأوروبي بسبب الإصابة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 11:37
(Photo by Darren Staples / AFP)
(Photo by Darren Staples / AFP)

البوابة – أكد نادي مانشستر يونايتد أن نجم الهجوم في الفريق ماركوس راشفود لن يكون متاحًا ضمن التشكيلة لعدة مباريات ومن بينها المباراة أمام إشبيلية في بطولة الدوري الأوروبي. 

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وكان راشفورد قد تعرض للإصابة خلال مباراة يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، مما استدعى خروجه سريعًا من المباراة لتلقي العلاج، ليعلن النادي فيما بعد أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023. 

راشفورد يغيب عن مانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي بداعي الإصابة

بحسب ما أعلن نادي مانشستر يونايتد، فإن اللاعب الإنجليزي الدولي قد تعرض لإصابة عضلية، ولم يعطي الطاقم الطبي أي تفاصيل حول موعد عودة اللاعب إلى المستطيل الأخضر، ولكن قد يغيب عن المشاركة في عدة مباريات أبرزها مباراة الذهاب أمام إشبيلية في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وفي هذا الصدد، عبر مدرب الشياطين الحمر الهولندي إيريك تين هاغ عن هذه الواقعة وكان غاضبًا جدًا مما حدث، وقال: "أحيانًا تكون هناك بعض الأمور التي لا يمكن تجنبها".

وأضاف: "لماذا الدوري الإنجليزي يجعلنا نلعب مباراة أمام نيوكاسل في وقت متأخر يوم الأحد، ومن ثم يجعلنا نلعب مباراة في وقت مبكر جدًا يوم السبت؟ أعتقد أن ذلك ليس أمرًا صائبًا، هذا يجعل اللاعبين غير قادرين على التعافي سريعًا".

واختتم: "الجميع يعلم وكل البحوث تقول أن اللاعبين يجب أن يتم منحهم فترة جيدة للتعافي، ولكن بهذه الطريقة في الدوري فإنه يتم المخاطرة باللاعبين وفي النهاية البعض يتعرض للإصابة". 


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