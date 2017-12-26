مانشستر يونايتد يجهز عرضاً لضم ديبالا

باولو ديبالا

قالت تقارير بريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يضع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس ضمن قائمة تعاقدات صيف 2018.

وأشارت صحيفة "دايلي ستار" إلى أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضاً بقيمة 70 مليون يورو، وهو ما اعتبرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية مرفوضاً تماماً بالنسبة لإدارة يوفنتوس المتمسكة بالدولي الأرجنتيني صاحب الرقم 10.

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ويمر ديبالا بفترة سلبية مع اليوفي جعلته يفقد مركزه الأساسي بقرار من المدرب ماسيميليانو آليغري، الذي أكد أن مهاجم باليرمو السابق سيعود للمشاركة حينما يسترجع مستواه.