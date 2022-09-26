مانشستر يونايتد يختار حارس الأرجنتين لخلافة دي خيا

بدأ مانشستر يونايتد بجس نبض وضعية الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز مع أستون فيلا على أمل التعاقد معه في ظل عدم الوضوح الذي يحيط بمستقبل الإسباني دافيد دي خيا.

وقال موقع "فوتبول إنسايدر" أن حامي عرين راقصي التانغو مطلوب أيضاً من قبل أتلتيكو مدريد الذي يدرس بدوره مستقبل حارسه السلوفيني يان أوبلاك.

ما هي القيمة التي يجب على مانشستر يونايتد دفعها لاستقطاب مارتينيز؟

تبلغ قيمة الحارس 28 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانزفير ماركت" مع العلم بأن عقده الحالي مع الفيلانز سينتهي في يونيو من عام 2027.

وخاض الحارس المتألق 17 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين وفرض نفسه أساسياً في تشكيلة المدير الفني ليونيل سكالوني.

ويتميز نجم فيلا البالغ من العمر 30 عاماً بقوة الشخصية والقدرة على قيادة الخط الخلفي ويعتبر إضافة مهمة لأي طرف مهتمٍ بخدماته.

من جهة أخرى، سيصبح دي خيا لاعباً حراً بحلول نهاية الموسم الجاري ما لم يعمل يونايتد على تجديد عقده، وهو الحال ذاته بالنسبة لأوبلاك مع أتلتيكو مدريد.