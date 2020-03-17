مانشستر يونايتد يخطط لضم فان دي بيك

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في منافسة مع ريال مدريد على ضم دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه على الرغم من وصول ريال إلى اتفاق مع الدولي الهولندي منذ أشهر، إلا أن يونايتد سيحاول إبعاده عن سانتياغو بيرنابيو بعرض أخير.

وكان من المتوقع أن ينتقل فان دي بيك (23 عاماً) إلى ريال الصيف الماضي، لكن نظراً لعدم تمكن الميرينغي من بيع خاميس رودريغيز وغاريث بايل، قيل له أنه سيضطر إلى البقاء في أمستردام لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كان يونايتد جاداً في الحصول على توقيع فان دي بيك، فلن يتمكن من ذلك إلا إذا قرر ريال مدريد التخلي عن اتفاقه مع اللاعب.

ويدرك مانشستر يونايتد أنه سيكون من الصعب التوقيع مع فان دي بيك بسبب اتفاقه مع ريال مدريد، لكنه سيحاول رغم ذلك.

وسجل النجم الصاعد 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما يثبت أن مستواه الموسم الماضي لم يكن صدفة.

ويستعد فان دي بيك لحسم موقفه مع أياكس خلال الأسابيع القليلة القادمة، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2022، وإن كان الأقرب هو رحيله.

وعن المفاضلة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، قال “لا أريد أن أختار، كلاهما رائع لذلك لا يوجد ضرورة للاختيار بين تلك الأندية”.