مانشستر يونايتد يريد كيسي لتعويض بوغبا

ارتبط اسم النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط أي سي ميلان بانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وينتهي عقد نجم أتالانتا السابق صيف العام المقبل، ولم يجدده حتى الآن بعدما وصلت المفاوضات التي تجمعه بإدارة الروسونيري إلى مرحلة حساسة.

وصرح الإيفواري مطلع الصيف بأنه سيعمل على حل مشكلة عقده مع الفريق اللومباردي على أمل التجديد لأطول فترة ممكنة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عدم الوضوح الحالي والتحرك للتعاقد مع اللاعب لتعويض الرحيل المحتمل لبول بوغبا نهاية الموسم الجاري.

وسيصبح الدولي الفرنسي لاعباً حراً أيضاً صيف عام 2022 بحال عدم التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.