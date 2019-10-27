مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على حساب مستضيفه نوريتش سيتي، بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هذا الانتصار الأول للشياطين الحمر منذ 14 سبتمبر المنصرم.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 21، عن طريق سكوت ماكتوميناي بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 28، ضيع ماركوس راشفورد فرصة تعزيز النتيجة حينما أهدر ركلة جزاء تصدى لها تيم كرول حارس أصحاب الأرض.

لكن سريعاً جاء الرد من راشفورد في الدقيقة 30 عندما استلم تمريرة طولية من وسط الملعب، توغل بها وسددها بين أقدام الحارس لتسكن الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين، أهدر أنتوني مارسيال الهدف الثالث، حينما أضاع أيضاً ركلة جزاء تصدى لها كرول.

الشوط الثاني كان أهدأ من الأول وفرض فيه الضيوف سيطرتهم، حتى الدقيقة 73 عندما مرر راشفورد الكرة إلى مارسيال بالكعب داخل منطقة الجزاء، ليضعها الفرنسي من فوق الحارس معززاً فوز فريقه بهدف ثالث.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، توغل أونيل هيرنانديز بمجهود فردي من وسط الملعب، ثم سدد تسديدة أرضية سكنت شباك الحارس دافيد دي خيا، معلناً عن الهدف الاول لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 13 في المركز السابع.

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