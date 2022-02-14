مانشستر يونايتد يستهدف الجزائري بن سبعيني

كشف موقع "فيتشاخيس" الإسباني عن اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات الظهير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنغلادباخ.

وترى إدارة الشياطين الحمر أن صاحب الـ 26 عاماً بديل مناسب للوك شو في مركز الظهير الأيسر.

ولفت النجم الجزائري الأضواء خلال الأشهر الأخيرة جراء المستويات المميزة التي واظب على تقديمها مع مونشنغلادباخ.

وخاض بن سبعيني 13 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن سجل خلالها 3 أهداف.

ويتبقى في عقد اللاعب الحالي مع ناديه 17 شهراً مما يشجع إدارة يونايتد على التحرك من أجله بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن نجم منتخب الجزائر انتقل إلى بوروسيا مونشنغلادباخ عام 2019 قادماً من رين مقابل 8 ملايين يورو.