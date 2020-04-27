مانشستر يونايتد يضحي ببوغبا من أجل سانشو

يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، جايدون سانشو، خلال موسم الانتقالات القادم حتى لو أدى ذلك إلى تخليه عن بول بوغبا.

يعد سانشو ضمن أبرز أهداف الشياطين الحمر، إلا أنه سيواجه مشكلة لحسم الصفقة كونه يحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 100 مليون جنيه استرليني لإقناع دورتموند بالموافقة على بيع النجم الإنجليزي الشاب.

واعترف الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، أمس الأول أنه من الصعب رؤية صفقات ضخمة في السوق القادم المرتقب بسبب تأثير فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية، قد يلجأ مانشستر يونايتد إلى بيع واحد من لاعبيه أو أكثر لتوفير الأموال اللازمة لنقل سانشو إلى أولد ترافورد.

وأفادت أن أحد هؤلاء اللاعبين هو النجم بوغبا، والذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله وسط اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضمه.

وأشارت إلى أن قائمة اللاعبين الآخرين تضم كل من جيسي لينغارد وماركوس روخو وأندرياس بيريرا، حيث أن جميعهم ارتبطوا بالرحيل عن الفريق الإنجليزي.