مانشستر يونايتد يقصي تشيلسي من كأس الرابطة

أقصى مانشستر يونايتد مضيفه تشيلسي من دور الستة عشر لكأس كاراباو بعدما نجح في التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في القمة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

في الدقيقة الثالثة والعشرين، نجح النجم ماركوس راشفورد في كسر نحس ركلات الجزاء ليسجيل هدف يونايتد الأول.

وفي الدقيقة الحادية والستين نجح ميتشو باتشواي في إدراك التعادل للبوز بطريقة رائعة.

لكن راشفورد عاد ليفرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 ليحمل الانتصار إلى مانشستر يونايتد ويقصي تشيلسي من البطولة، ويكتب ثاني انتصارات المدرب أولي غونار سولشاير على غريمه فرانك لامبارد.

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