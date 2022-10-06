مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام أومونيا نيقوسيا إلى فوز ثمين

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على مستضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل لفريق الشياطين الحمر كلٌ من ماركوس راشفورد (هدفان) في الدقيقتين 53 و 84، وأنتوني مارسيال (63).

فيما جاء هدفا صاحب الأرض عبر كريم أنصاريفارد ونيكولاس بانايوتو في الدقيقتين 34 و 85 على التوالي.

ولحساب نفس المجموعة، فاز ريال سوسييداد الإسباني على مستضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد في المركز الثاني

بهاتين النتيجتين، رفع يونايتد رصيده إلى 6 نقاط بقي على إثرها في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن سوسييداد المتصدر.