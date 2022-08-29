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ماني ومزراوي يرفضان رفع كؤوس المشروب في صور لفريق بايرن ميونيخ

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 01:40
لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بمهرجان أكتوبرفيست (المصدر: Lennart Preiss/ Avalon)
لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بمهرجان أكتوبرفيست (المصدر: Lennart Preiss/ Avalon)

تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية صوراً لأعضاء فريق بايرن ميونيخ وهم يرفعون فيها كؤوس (البيرة) احتفالاً بمهرجان "أكتوبرفيست" السنوي.

واعتاد النادي الألماني على الاحتفال بهذه المناسبة السنوية خلال شهر أكتوبر في إقليم بافاريا بارتداء الملابس التقليدية وتناول المشروبات الكحولية التي تشتهر بها المنطقة.

لكن الصورة التي التقطها لاعبو بايرن ميونيخ والطاقم الفني أظهرت اللاعبين المسلمين السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي بدون كؤوس البيرة كونها تخالف الشريعة الإسلامية.

إشادة بموقف نجمي بايرن ميونيخ المسلمين

ونال هذا التصرف إشادة بالتزام النجمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد متابعون تحديداً على مواقف هداف ليفربول السابق الثابتة وعلى عدم انجرافه في عالم الشهرة على غرار بعض النجوم المسلمين الآخرين.

يذكر أن ماني ومزراوي انتقلا لبايرن ميونيخ هذا الصيف في صفقتين مهمتين أسهمتا في تدعيم صفوف بطل ألمانيا.

كلمات دالة:ساديو مانينصير مزراويليفربولأياكسبايرن ميونيخميونيخ

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