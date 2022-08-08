ما حقيقة وفاة أسطورة البرازيل بيليه ؟ 

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الجوهرة السمراء وأسطورة البرازيل اللاعب المعتزل بيليه، وهو ما أثار ضجة واسعة خاصة أن بيليه كان قد دخل المستشفى بالفعل للعلاج من ورم القولون.

وبحسب المواقع البرازيلية، فقد تم نفي الخبر والتأكيد على أن وفاة بيليه ما هي إلّا مجرد شائعات يتداولها البعض مستغلين أنه يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات وسعيًا من البعض لجلب المزيد من الإعجابات والمشاهدات.

حقيقة وفاة الجوهرة السمراء بيليه

ووصل الأمر في الأشخاص الذين نشروا شائعة وفاة أسطورة البرازيل أن خبر وفاة اللاعب تم نشره رسميًا على موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولكن تبين فيما بعد أن الموقع لم ينشر ذلك.

الجدير بالذكر أن بيليه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم ويحمل لقب الجوهرة السمراء، حيث أنه الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات في (1958، 1962، 1970)، وقد تم اختياره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في عام 99 كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام اختارته الفيفا كأفضل لاعب في القرن.

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