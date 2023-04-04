ما هو تشكيل الاتحاد المتوقع اليوم أمام ضمك في الدوري السعودي؟

تشكيل الاتحاد المتوقع اليوم أمام ضمك في الدوري السعودي 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الأسبوع 22.

يستعد اتحاد جدة اليوم لاستضافة نظيره نادي ضمك على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 22-23.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة SSC Extra HD 2 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

تشكيل الاتحاد المتوقع اليوم أمام ضمك في الدوري السعودي

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي ، حجازي ، أحمد شراحيلي ، مدالله العليان

خط الوسط: طارق حامد ، برونو هنريكي ، كورنادو ، رومارينيو ، عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله