مبابى ينشر تغريدة مثيرة بعد ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد

أثار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جدلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية، بعدما نشر تغريدة غامضة على حسابه في موقع "تويتر".

وشارك مبابي مع متابعيه صورة له بقميص باريس سان جيرمان وأرفقها بتعليق: "الجميع يتحدث، لكن لا أحد يعرف، أفتقد فريقي باريس سان جيرمان".

وفسرت الصحف الفرنسية هذه التدوينة على أنها إشارة قوية على رغبة مبابي في البقاء مع الباريسي، معتبرة أن التدوينة دحضت أيضاً كل التقارير والأنباء الأخيرة التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

أما الصحف الإسبانية، فرأت أن هذه التغريدة لا تعني أي شيء ما دام اللاعب لم يجدد عقده.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مبابي لا يزال على رادار ريال، حيث يرى فيه النادي الملكي اللاعب القادر على قيادة الفريق لسنوات عديدة قادمة.

وأوضحت أن صاحب الـ 21 عاماً، يقوم بدوره حتى يتمم انتقاله إلى ريال، كونه لم يجدد حتى الآن عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، والذي ينتهي في صيف 2022.

وأشارت إلى أن ريال سيتحرك خلال الفترة القادمة لضم مبابي، وإن لم يحدث ذلك صيف عام 2021، فسينتظر مسؤولو الميرينغي حتى نهاية عقده عام 2022 للتعاقد معه مجاناً.