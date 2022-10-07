مبابي الأعلى دخلاً في العالم بـ 128 مليون دولار

بات مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم وفقاً لمجلة "فوربس".

وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب غير ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو القائمة خلال ثماني سنوات.

تشير التقديرات إلى أن دخل مبابي البالغ من العمر 23 عاماً سيبلغ 128 مليون دولاراً لموسم 2022-2023 قبل احتساب رسوم الوكلاء، وهو رقم قياسي في تصنيفات فوربس السنوية، حيث احتل "ليو" زميله في فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني بدخل بلغ 120 مليون دولار، فيما جاء رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد «100 مليون دولار» في المركز الثالث.

واختتم نيمار لاعب باريس سان جيرمان «87 مليون دولار» ومحمد صلاح مهاجم ليفربول «53 مليون دولار» المراكز الخمسة الأولى.

وبدأ إيرلينغ هالاند، الذي استهل مسيرته مع مانشستر سيتي بشكل قوي بعد انضمامه قادماً من بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم، أول ظهور له في المراكز العشرة الأولى بأرباح بلغت 39 مليون دولار.

وقال تقرير فوربس أن صعود مبابي وهالاند، وهما اللاعبان الوحيدان تحت سن الثلاثين في القائمة، يشير إلى تحول في الرياضة العالمية، حيث يقترب ميسي ورونالدو من نهاية مسيرتهما الرائعة.

في المجمل، من المتوقع أن يجمع اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً قياسياً بقيمة 652 مليون دولار هذا الموسم، بزيادة 11 في المئة عن 585 مليون دولار في العام الماضي.