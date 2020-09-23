مبابي على أجندة 3 أندية

على بعد نحو عامين من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وصل مستقبل النجم كيليان مبابي إلى مفترق طرق بين رغبته في الرحيل، وسعي الإدارة في بارك دو برانس لتمديد عقده.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن رغم كل ما تردد حول مستقبل مبابي، إلا أن النجم الشاب لم يطلب إطلاقاً من إدارة النادي الموافقة على رحيله الصيف القادم.

وأشارت إلى أن مستقبل مبابي يدور في فلك 3 أندية هي: ريال مدريد، وليفربول، وباريس سان جيرمان.

وأوضحت أن باريس بدأ مفاوضات التجديد مع مبابي عن طريق آنتيرو هنريكي المدير الرياضي السابق، ثم استكملها خليفته ليوناردو، لكن الثنائي لم يصل إلى أي نتيجة ملموسة.

وقالت الصحيفة أن الدولي الفرنسي لم يعلن عن رغبته أبداً في البقاء مع سان جيرمان على المدى الطويل، لأنه لا يعرف ماذا يريد على وجه التحديد.

وأضافت أن النجم الصاعد انتقل إلى الباريسي حتى يكون خطوة وسيطة لتحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد، ورغم أنه كان يستطيع الانتقال للميرينغي مباشرة من موناكو، لكنه أراد السير على الخطة الموضوعة له بدقة.

وذكرت أنه لو لم تحدث أزمة فيروس كورونا الموسم الماضي، لتحرك ريال مدريد لضم المهاجم هذا الصيف.

وعلق مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على ظهوره الأول هذا الموسم برسالة تحمل في طياتها سخرية وانتقاداً لضغط جدول المباريات في الدوري الفرنسي.

وتعافى مبابي من كورونا، ليساهم في فوز فريقه على نيس بثلاثية، ضمن المرحلة الرابعة من الليغ 1.

وصرح: “سعيد لارتداء قميص فريقي مجدداً، هنا عندما تتخلف لأسبوع، ستجد نفسك غائباً عن 10 مباريات.

“اكتفيت بمتابعة المباريات السابقة عبر التلفاز، كانت لدي رغبة قوية في العودة لمساعدة فريقي، لذلك أنا سعيد”.

وعن مباراة نيس، قال المهاجم الدولي: “فقدنا الكرة كثيراً في الشوط الثاني، لكننا حققنا الأهم، وهو الفوز”.

وأتم تصريحاته “لا نزال نمر بفترة معقدة، فالأوضاع كانت صعبة خلال الأيام الأخيرة، واستعادة الانتصارات بأداء مميز أمر جيد”.

واستهل الباريسي موسمه بالخسارة في أول مباراتين أمام لانس وأولمبيك مرسيليا، ثم حقق فوزين متتاليين أمام ميتز ونيس.