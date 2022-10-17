مبابي: لن أرحل عن باريس سان جيرمان

رد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على الشائعات التي تحدثت عن مطالبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان مشدداً على أنها لا تمت للواقع بصلة.

وصنع المهاجم الفائز ببطولة كأس العالم 2018 الفريق الباريسي في التفوق على غريمه أولمبيك مرسيليا بهدفٍ دون رد أمس الأحد ضمن الدوري الفرنسي.

وصنع صاحب الـ 23 عاماً الهدف الذي سجله زميله البرازيلي نيمار جونيور والذي منح سان جيرمان صدارة الليغ 1.

ماذا قال مبابي عن مستقبله مع باريس سان جيرمان؟

وقال مبابي بعد المباراة في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "لم أطلب الرحيل في يناير.

"لم أفهم الشائعات التي برزت للسطح تزامناً مع مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، لا علاقة لي بما قيل لا من قريب ولا بعيد.

"كنت مصدوماً بما تم نشره مثل غيري من الناس، يعتقد البعض أني كنت على علاقة بما تداولته وسائل الإعلام، لكني كنت أخذ قيلولة، صدمنا حين سمعنا بهذه الشائعات واضطررنا للتعامل معها.

"أريد فقط أن أقول أن هذه التقارير غير صحيحة، وأني سعيد للغاية في باريس سان جيرمان."