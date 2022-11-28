مبابي مهدد بعقوبة من فيفا

أصبح نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي مهدداً بعقوبة قبل مواجهة بلاده الأخيرة في دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022 ضد منتخب تونس يوم الأربعاء القادم.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيفرض عقوبة على الاتحاد الفرنسي الفرنسي وهداف باريس سان جيرمان، بسبب عدم التزام النجم الشاب بالتحدث لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراتين أمام منتخبي أستراليا والدنمارك.

وتلقى الاتحاد الفرنسي تنبيهاً من فيفا بعد المباراة الأولى في المونديال القطري.

هل سيتم تغريم مبابي ؟

وسيتم تغريم نجم الهجوم والاتحاد الفرنسي قيمة مالية سيتقاسمها الطرفان بناءً على اتفاق بينهما.

ويبتعد صاحب الـ 23 عاماً عن التحدث للصحفيين حتى لا تتمحور الأسئلة الموجهة إليه عن مستقبله مع باريس سان جيرمان عوضاً عن التركيز على منتخب فرنسا.