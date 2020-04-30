مبابي: هدف رونالدو في يوفنتوس الأروع

كشف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن أن هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 هو أفضل هدف شاهده على الإطلاق، في الوقت الذي اعتبر فيه أن رونالدو وليونيل ميسي مثلاه الأعلى.

وسجل رونالدو في آخر مواسمه مع ريال مدريد هدفاً أسطورياً في شباك الحارس جيانلويجي بوفون من ركلة خلفية مزدوجة في المباراة التي فاز فيها فريق المدرب زين الدين زيدان بثلاثية نظيفة، وهذا الهدف كان بوابة رحيله إلى يوفي بعد ما تلقاه من تحية من خصومه أثناء المباراة التي أقيمت على ملعب آليانز.

في الوقت نفسه، كان بوفون كان هو من يحرس عرين يوفنتوس في تلك المباراة، وقد انتقل في الموسم التالي إلى باريس سان جيرمان ليزامل مبابي، الذي أكد أنه لم يفوت الفرصة للتحدث معه حول هذا الهدف التاريخي.

وقال الدولي الفرنسي في تصريحات إعلامية: "أفضل هدف؟ أظن أنه هدف رونالدو في بوفون، أتيحت لي فرصة اللعب مع جيجي وتحدثنا عن الهدف وما شعر به بعده، لذلك أعتقد أني سأختار هذا الهدف.".

أما عن مثله الأعلى، فقال: "أحببت كريستيانو رونالدو كثيراً، وفي الوقت الحالي لدينا ليونيل ميسي أيضاً، نيمار أيضاً كان قدوة أيضاً عندما كنت صغيراً والآن أزامله. هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين أحترمهم أيضاً".