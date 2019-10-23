مبابي يسجل هاتريك ويتفوق على ميسي

دخل النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك كلوب بروج، في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب جان برايدال، ضمن منافسات دور مجموعات البطولة القارية.

ونجح الدولي الفرنسي في تسجيل أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، بعد أن نزل بديلاً لزميله إيريك تشوبو موتينغ في الدقيقة (52)، ليقود باريس سان جيرمان إلى التربع على عرش المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من دون خسارة.

وقالت شبكة "سكواكا" للإحصاءات الرياضية أن مبابي استطاع كسر رقم ليونيل ميسي قائد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما بات أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يحرز 16 هدفاً.

أما موقع "ميستر تشيبس"، فاعتبر أن مبابي هو البديل الرابع الذي يسجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والأول منذ عقد من الزمن، بعد أن فعلها سابقاً كل من أوي روسلر عام (1998)، ووالتر باندياني (2008)، وجوسيبا يورينتي (2008).