"مبابي يشعر بالغيرة من هالاند"

ترى لاروي بوليو نجمة باريس سان جيرمان السابقة أن الفرنسي كيليان مبابي يشعر بالغيرة من تألق النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ولا يعيش هداف الباريسي أفضل مواسمه في سان جيرمان، حيث تراجع مردوده بشكل ملحوظ على أرض الملعب، كما تشير التقارير إلى أنه دخل في عدة أزمات مع زميله البرازيلي نيمار جونيور والمدرب الجديد كريستوف غالتييه.

ونشر نجم الهجوم بعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي رسالة غامضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى أنه ليس راضياً عن الدور الذي يشغله مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأصبحت المقارنة بين هالاند ومبابي أمراً مكرراً في الآونة الأخيرة، حيث انفجر اللاعبان وبات يُنظر إليهما على أنهما سيشكلان محور الصراع القادم على الألقاب الفردية والجماعية لخلافة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

مبابي يغار من هالاند

شددت بوليو خلال حديث مع قناة "كانال +" الفرنسية، أن المهاجم الفائز بكأس العالم 2018 يشعر بالغيرة مما يقدمه هالاند مع مانشستر سيتي.

وقالت: "لست من المعجبين بالشبكات الاجتماعية والتواصل بهذه الطريقة، مهما حدث سيطرح الجميع الأسئلة الآن.

"أعتقد أن مبابي يشعر بالإحباط، لأنه يرى أن هالاند يحقق نجاحاً كبيراً في إنجلترا، ربما يكون ذلك هو السبب، لا أعتقد أن كيليان يلعب دوراً محورياً في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".

ولم تكن بوليو الشخص الوحيد الذي استنكر سلوك نجم موناكو السابق، حيث انضم لها الصحفي فيليب كارايون في قناة "كانال +"، والذي قال: "إنه يفعل متعمداً، لكن ما الذي يبحث عنه؟ تحدي جديد أم ماذا؟

"إلى متى ستستمر هذه القصة؟ طوال الموسم؟ هل يمكننا المضي قدماً أم أننا سنستمر في تكرار هذا الأمر إلى الأبد؟"

يذكر أن مبابي ارتبط الصيف الماضي بالانتقال إلى ريال مدريد، وكان قريباً للغاية من إتمام الصفقة مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، قبل أن يقرر التجديد مع الباريسيين حتى 2025.