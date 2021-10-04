مبابي يعترف: أردت الرحيل عن باريس سان جيرمان في يوليو

كسر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أخيراً صمته حيال ما أثير خلال الصيف عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال يوليو الماضي في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته.

ودخل الهداف البالغ من العمر 22 عاماً الموسم الأخير من عقده مع الفريق الباريسي، وكشفت تقارير سابقة أنه رفض جميع العروض المقدمة من إدارة النادي لتمديد عقده.

كما اعترف ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان برغبة اللاعب في الرحيل عقب نهاية سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ماذا قال مبابي ؟

ورد مبابي أخيراً على كل ما قيل حوله في مقابلة مع "RMC Sport"، صرح فيها: "قال الناس أني رفضت 6 أو 7 عروض لتجديد عقدي، وأني لا أتحدث إلى ليوناردو، لكن كل ما قيل غير صحيح.

"طلبت الرحيل، لأني منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بالتمديد، أردت أن يحصل النادي على قيمة مادية مناسبة من انتقالي حتى يعمل على شراء بديل مناسب.

"باريس سان جيرمان منحني الكثير، لطالما كنت سعيداً خلال السنوات الأربع التي قضيتها هنا، وما زلت كذلك، أعلنت عن رغبتي في وقت مبكر حتى يتمكن النادي من التحرك.

"أردت أن يخرج الجميع أقوى من كل هذا، وأن نغادر يداً بيد، وأن نبرم صفقة جيدة، واحترمت هذا الأمر، وقلت إذا لم يرغب النادي في رحيلي فسأبقى."