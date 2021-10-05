مبابي يعترف: نعم لقبت نيمار بـ "المتسول"

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بأنه لقب زميله نيمار بـ "المتسول" جراء عدم تمرير الكرة له خلال مباراة أمام مونبيليه الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي.

ورغم اعترافه بذلك، إلا أن الفائز بكأس العالم عام 2018 أكد أن علاقته بالبرازيلي ممتازة، مشدداً على عدم وجود مشاكل داخلية في الفريق المدجج بالنجوم.

وأشار البالغ من العمر 22 عاماً إلى أن بعض المواقف الحساسة خلال المباريات قد تدفع اللاعبين للغضب، إلا أن ذلك يكون لحظياً وبصورة غير مؤثرة.

ولدى سؤاله في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" المحلية عما بدر عنه، رد مبابي قائلاً: "نعم قلت ذلك، لكن مثل هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، يجب ألا يطول الحديث عن مثل هذه الأمور لأنها عابرة.

"لذلك، تحدثت إليه بعد ما حصل، حتى لا تأخذ الحادثة أكبر من حجمها، سبق لنا أن تبادلنا مثل هذه العبارات من قبل وسيستمر الأمر على نفس المنوال، لأننا نريد تحقيق الفوز، ويجب ألا يكون هنالك أي ضغينة.

"لا يوجد بيننا أي مشاكل لأنني أحترمه كلاعب ورجل، هذا كل ما في الأمر، لم أكن سعيداً بتمريرته، وفي الماضي حصل الأمر معي أيضاً، لم أمرر له مما أثار استياءه، لكن لا وجود لمشاكل فيما بيننا."