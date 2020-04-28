مبابي يفضل ريال مدريد على ليفربول

رفض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الانتقال إلى ليفربول الموسم القادم، بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين لإقناعه.

وأكد موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، الثلاثاء، أن مبابي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، لرغبته في قيادة الملكي.

ويرتبط المهاجم الشاب بعقد رسمي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، لذلك ترغب الإدارة في تجديد عقده وجعله اللاعب الأعلى راتباً في العالم.

رقمياً، شارك مبابي هذا الموسم في 33 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 17 هدفاً.