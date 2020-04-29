محاولات سعودية للاستحواذ على حقوق بث الدوري الإنجليزي

طموحات صندوق الاستثمار السعودي، لن تتوقف عند الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، وشراء أسهمه من مالكه مايك آشلي، حيث هناك المزيد من الخطوات التوسعية.

الصفقة تم الاتفاق على كامل تفاصيلها، بانتظار موافقة اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، وسط تأكيدات حول انتهاء الأمور بدون تعقيدات من ناحية الإجراءات.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن وجود خطة أخرى من الصندوق السعودي، من أجل الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه الخطوة التالية، بعد اكتمال كافة الأمور التنظيمية بشأن شراء نيوكاسل، مقابل مبلغ تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع البدء في محاولات إتمام الاستحواذ على حقوق بث البريميير ليغ، والذي تمتلكه شبكة "BeIN Sports" القطرية بصفقة تصل إلى 500 مليون جنيه.

يذكر أن طفرة نيوكاسل من المتوقع احتوائها على صفقات مميزة من الجانب الرياضي، وسط تكهنات حول ضم إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وغاريث بايل جناح ريال مدريد، وفيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة المعار حالياً لبايرن ميونيخ.