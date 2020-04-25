محاولة جديدة من مانشستر سيتي لضم بونوتشي

يسعى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لمحاولة التعاقد مع ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس مرة أخرى، لتدعيم الخط الخلفي لفريقه.

وحاول المدير الفني الإسباني ضم الدولي الإيطالي، في بداية فترته مع سيتي، لكن الصفقة فشلت لينضم اللاعب لميلان ويعود في وقت لاحق ليوفنتوس.

وأكدت تقارير إيطالية عودة بونوتشي على رادار سيتي مرة أخرى، حيث يبحث عن مدافع جديد أو أكثر، لحل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الفريق هذا الموسم.

المحاولة الجديدة لغوارديولا ربما تفشل لعدم وجود أي نية من يوفنتوس ببيع صاحب الـ 33 عاماً الذي قام بتجديد عقده مؤخراً مع فريق السيدة العجوز، علاوة على رغبة اللاعب نفسه بالبقاء في تورينو.

على جانب آخر تعتبر إمكانية رحيل دانييلي روغاني عن يوفنتوس الأقرب، نظراً لتقلص دوره بشكل كبير في النادي الإيطالي، بوجود بونوتشي وميريه ديميرال وماتيس دي ليخت وجيورجيو كييليني.