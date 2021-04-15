محرز: تحملت مسؤولية ركلة الجزاء أمام دورتموند والثقة سر نجاحنا

كشف رياض محرز جناح مانشستر سيتي، عن كواليس تنفيذه لركلة الجزاء التي احتسبت أمام بوروسيا دورتموند، فيما رفض الحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونفذ الدولي الجزائري ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس مارفين هيتز خلال الشوط الثاني معلناً عن تعادل سيتي بهدف لمثله، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف.

كان هذا الانتصار بنفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد، ليصل سيتي أخيراً إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعداً قوياً مع باريس سان جيرمان.

وتحدث محرز بعد المباراة وقال: "كانت مباراة مفتوحة وجيدة، لا أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية لكننا عدنا بعد هدفهم وظهرنا بشكل جيد، صنعنا الفرص وفي النهاية أتيحت لنا الفرصة للتسجيل وفعلنا ذلك.

"كنت أرغب في تسجيل ركلة الجزاء التالية التي سنحصل عليها، لا أذكر من سدد في المباراة الأخيرة، لكني رغبت في تسديد التالية.

"عندما جاءت ركلة الجزاء عرفت أني من سأسدد، كان الجميع يدرك أيضاً، تحملت المسؤولية وهذا جيد للفريق.

"كنا واثقين من أننا سنعود في النتيجة في الشوط الثاني وهذا ما فعلناه، ربما كان بمقدورنا تسجيل المزيد في الشوط الأول، كانت الفرصة أمامي لكن المدافع أنقذها، الثقة هي سبب نجاحنا".

وأتم متحدثاً عن مواجهة باريس "باريس سان جيرمان فريق جيد للغاية مع لاعبين جيدين للغاية لكن دعونا نركز على مباراتنا القادمة أمام تشيلسي، سيكون لدينا الوقت للتفكير في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتاج إلى ثلاثة انتصارات فقط لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يلعب فيه نهائي كأس كاراباو مع توتنهام ووصل أيضاً إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.