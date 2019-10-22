محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول

شارك محمد صلاح نجم ليفربول في التدريبات التي أقيمت استعداداً لمواجهة غينك في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بعد تغيب الدولي المصري عن مباراة الريدز الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام نظيره مانشستر يونايتد ليستكمل برنامجه العلاجي من الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف.

وتغيب هداف الريدز عن معسكر المنتخب المصري الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بموافقة الجهاز الفني الجديد للراحة وقبل تعرضه للإصابة.

وكان من المتوقع عودة صلاح في مواجهة ليفربول الماضية أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلٍ منهما لكن ليفربول أصدر بياناً قبل المباراة بشكل مباشر أكد خلاله أن اللاعب بحاجة للراحة.

يذكر أن ليفربول سيواجه نظيره توتنهام هوتسبير في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الأسبوع القادم بعد مواجهة غينك في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.