محمد صلاح يعود لفتح حساباته الاجتماعية

محمد صلاح

عاد محمد صلاح نجم ليفربول لفتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الدولي المصري قد فاجأ، الأربعاء محبيه، بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" و"فايسبوك"، حيث ظهرت رسالة "عذراً هذه الصفحة غير موجودة" عند محاولة الدخول إلى هذه الحسابات التي يتابعها ملايين الأشخاص.

وفور إعادة فتح حساباته من جديد، نشر صلاح صورة لإحدى شركات الشحن العالمية، كنوع من الدعاية الإعلانية للشركة العالمية.

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وتفاجأت الجماهير، بعد إغلاق حسابات الفرعون المصري بساعات، بإصدار شركة DHL العالمية للشحن شعاراً جديداً لها وكتب: "وصِلنا لمحمد صلاح وهنوصّلك بيه".

وأثار اختفاء صلاح، من مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً كبيراً حول السبب وراء إقدامه على هذه الخطوة، لكن كثيرين تبنوا فكرة "الترويج لحملة تجارية"، وهو ما تبين من خلال الصورة التي نشرها اللاعب.



وكانت شركة الشحن، قد وقعت عقد شراكة مع النجم المصري، في مايو الماضي، ليكون سفيراً لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين المقبلين.