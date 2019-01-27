ملخص مباراة جيرونا وبرشلونة 0-2 الدوري الإسباني

ميسي يرفع رصيده إلى 19 هدفاً في صدارة الهدافين

واصل برشلونة مسيرته الناجحة في الدوري الإسباني هذا الموسم بتحقيق فوز جديد على مستضيفه جيرونا بهدفين دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب مونتيلفي لحساب المرحلة الـ 21.

جاء الهدفان عن طريق نيلسون سيميدو (9)، وليونيل ميسي (68)، علماً بأن صاحب الضيافة أكمل اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 51 جراء طرد مدافعه بيرناردو إيسبينوزا.

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 49 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.