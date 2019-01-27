لونغليه: التواجد في برشلونة يوترني

كليمون لونغليه

أكد كليمون لونغليه سعادته بالتواجد ضمن صفوف برشلونة، كما كشف عن الصعوبات التي تواجهه مع ناديه الجديد.

وانضم المدافع الفرنسي إلى البارسا الصيف الماضي من إشبيلية وأصبح عنصراً أساسياً بعد إصابة سامويل أومتيتي.

وقال لونغليه في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أنا سعيد للغاية، أتدرب وألعب مع عناصر قديمة وهذا يمنحني الخبرة ويجبرني على الفوز كل مباراة.

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"أنا شخص متحفظ بطبعي وقليل الكلام، وصلت لفريق يملك العديد من النجوم وأنا كنت مجرد لاعب جديد يضاف إليهم، أحاول فقط تأدية عملي.

"هناك أمران مهمان هنا كونك مدافعاً لبرشلونة، الأمر معقد لأنك تغطي مساحة كبيرة في الملعب، لذلك هناك خطورة، دائماً ألعب وأنا على الحافة ومتوتر".

وخاض لونغليه 25 مباراة رفقة برشلونة في جميع المسابقات منذ وصوله في يونيو الماضي.