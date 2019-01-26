ملخص مباراة ميلان ونابولي 0-0 الدوري الإيطالي

تعادل سلبي بين نابولي وميلان

تعادل ميلان مع ضيفه نابولي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

البداية جاءت في الدقيقة السادسة بواسطة خوسيه كاييخون بتسديدة رائعة تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما ببراعة، وفي الدقيقة العاشرة أتى الرد من باتريك كوتروني، بعد تمريرة تلقاها ليسدد بجوار قائم الحارس دافيد أوسبينا.

في الدقيقة 39 حاول كاييخون مجدداً لتمر تسديدته بجوار القائم، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 48 عاود فرانك كيسييه المحاولة ليحولها الدفاع إلى ركنية، بينما حاول آركاديوش ميليك في الدقيقة 65 ليتصدى دوناروما لتسديدته.

وفي الدقيقة 67 سدد بيوتر جيلينسكي كرة جديدة، لكن دوناروما واصل التصدي، ليحل فابيو بوريني بدلاً من لوكاس باكيتا، ثم كريشتوف بيونتيك بدلاً من كوتروني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 72 أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي تبديله الأول بنزول فوزي غلام بدلاً من ماريو روي.

وفي الدقيقة 79 أنقذ أوسبينا فرصة محققة من ماتيو موساكيو، ليترك دريس ميرتينز الملعب لصالح سيموني فيردي لاحقاً.

أهداف مانشستر سيتي وبيرنلي 5-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

أهداف مباراة إشبيلية وليفانتي 5-0 الدوري الإسباني

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي 2-0 الدوري الإسباني

أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 1-3 كأس الاتحاد الإنجليزي

غودين يغدر بأتلتيكو مدريد

وفي الدقيقة 84 أطلق جيلينسكي تسديدة مرت بجوار القائم، تلاها في الدقيقة 88 بمحاولة جديدة تصدى لها دوناروما، ليختتم نابولي تبديلاته بنزول آدم أوناس بدلاً من لورينزو إنسيني، ودييغو لاكسالت على حساب هاكان تشالهانوغلو على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 90+3 تعرض فابيان رويز لاعب وسط نابولي للطرد عقب تلقيه الإنذار الثاني.

ورفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي ميلان في المركز الرابع مؤقتاً برصيد 35 نقطة.