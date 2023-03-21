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مدافع برشلونة رونالد أراوخو خارج قائمة الأوروغواي بسبب الإصابة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 21 آذار / مارس 2023 - 07:39
(Photo by Josep LAGO / AFP)
(Photo by Josep LAGO / AFP)

البوابة – استبعد مدافع نادي برشلونة رونالد أراوخو من قائمة منتخب الأوروغواي خلال فترة التوقف الدولي، بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ الأيام الماضية. 

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وكان الحساب الرسمي للبارسا قد أعلن رسميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إصابة أراوخو عقب الفوز في الكلاسيكو الأحد الماضي أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني. 

رونالد أراوخو خارج قائمة منتخب الأوروغواي بداعي الإصابة

أوضح نادي برشلونة في بيان رسمي عبر مواقع التواصل تفاصيل إصابة نجم الدفاع في الفريق، وجاء في البيان: "لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر، لن يكون متاحًا في الوقت الحالي وسرعة تعافيه ستحدد موعد عودته للملاعب". 

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يشار إلى أن منتخب الأوروغواي سيخوض مواجهتين وديتين، الأولى أمام اليابان في 24 مارس والثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في 28 مارس الجاري 2023 خلال فترة التوقف الدولي. 


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