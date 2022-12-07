مدرب المغرب السابق يتحسر لهذا السبب

تحسر البوسني وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب المغرب السابق بعد رؤية "أسود الأطلسي" يتألقون ويبلغون ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد المدير الفني البوسني المنتخب المغربي للتأهل إلى المونديال القطري قبل أن يتم فسخ عقده في شهر أغسطس الماضي لاختلاف في وجهات النظر.

وتلقى خليلوجيتش في ذلك الوقت انتقادات عديدة بعد استبعاده عدة نجوم من المنتخب على رأسهم حكيم زياش.

وتولى وليد الركراكي المهمة ليقود المغاربة في كأس العالم ويساهم بصورة كبيرة في تجاوز دور الـ 16 لأول مرة في تاريخ المونديال.

ماذا قال خليلوجيتش عن إنجاز منتخب المغرب ؟

وقال المدرب في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "اشعر بالعار، بدلاً من التواجد في قطر، أنا هنا تحت المطر، استثمرت نفسي في مشروع منتخب المغرب لمدة 3 أعوام.

"فاتتني بطولة كأس العالم، لكن هذه هي الحياة."

وسيواجه المنتخب المغربي خصمه البرتغالي في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل وأمامه فرصة استكمال النجاح وبلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر.