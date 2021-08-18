مدرب دورتموند يتوقع بقاء هالاند لسنين قادمة

أصر ماركو روسه مدرب بوروسيا دورتموند الجديد بأن الهداف إيرلينغ هالاند قد يستمر مع الفريق لما بعد موسم 2021-2022 الجاري رغم الشائعات المستمرة التي تحيط بمستقبله.

وقال المدير الفني في مقابلة مع مجلة "سبورت بيلد" الألمانية: "يرتبط إيرلينغ معنا بعقدٍ طويل الأمد، وحديث الناس المستمر عنه لا يعني أنه سيغادر الصيف القادم بالضرورة.

"في نهاية الأمر، عليه أن يحدد بنفسه أين يرى مستقبله، على جميع الأحوال، نحن سعيدون بوجوده معنا."

وختم قائلاً: "من يعلم؟ ربما يستمر معنا لما بعد هذا الموسم إذا كتبنا رواية عظيمة هنا."

هالاند يفشل في قيادة دورتموند للفوز بكأس السوبر المحلي

يذكر أن بوروسيا دورتموند خسر أمس لقاء كأس السوبر الألماني أمام الغريم بايرن ميونيخ 1-3.

وسجل الدولي النرويجي هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق البافاري في عدة مناسبات.