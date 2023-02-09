مدرب ريال مدريد: لن نتراخى أمام الهلال السعودي

كشف مدرب ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية أن فريقه جاهز ولن يكون هناك تراخي أو تقليل من شأن منافسه في نهائي كأس العالم للأندية نادي الهلال السعودي.

وكان الريال قد حقق الفوز على الأهلي المصري الليلة الماضية في نصف نهائي مونديال الأندية بنتيجة 4-1، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع الهلال السعودي السبت المقبل 11 فبراير 2023.

أنشيلوتي يؤكد أنه لا يجب الاستهانة بمستوى الهلال السعودي

علق مدرب الملكي أنشيلوتي في تصريحات صحفية بحسب موقع "Tribalfootball" على مواجهة نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال وقال: "نحن بصدد أن نلعب أمام فريق حقق الفوز في الدور نصف النهائي وتمكن من التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق".

وتابع: "علينا أن نحترم هذا الفريق، لديهم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون الكرة الجماعية، سيكون لديهم حماس كبير للمباراة النهائية ونحن كذلك، لذا علينا أن نستعد جيدًا من خلال تزويد اللاعبين بالتعليمات والخطة الواضحة".

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وأضاف: "لدينا لاعبون في ريال مدريد يمكنهم التعامل بشكل ممتاز مع مثل هذه النوعية من المواجهات القوية، ولكن لا بد من معرفة أن كرة القدم تتطور وهناك الكثير من الأفرقة حول العالم أصبحت تنافس وتقاتل من أجل الفوز.

واختتم أنشيلوتي: "في الحقيقة تفاجأت من خروج فلامينغو من البطولة، لكنهم في فترة التحضير لما قبل الموسم ومستوى لياقتهم البدنية ليست في أفضل أحوالها مثل أندية أخرى في منتصف الموسم وتلعب في أعلى مستوى".