مستهدف من برشلونة وباريس..مانشستر سيتي يحدد سعر برناردو سيلفا

البوابة – لا يخفى على أحد اهتمام نادي برشلونة منذ العام الماضي تقريبًا بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، إلّا أن الصفقة لم تتم حتى الآن بسبب ظروف النادي المالية.

والآن مع الاقتراب من موعد سوق الانتقالات في صيف 2023، البارسا لا يزال يراقب النجم البرتغالي، رغم أن الظروف قد لا تكون مؤاتية خاصة مع أزمة الفريق المالية بسبب قانون اللعب المالي النظيف في الليغا.

مانشستر سيتي يطلب هذا المبلغ مقابل التخلي عن برناردو سيلفا

كشف تقرير على موقع "90 Min" أن السيتي لن يقف في طريق رحيل الدولي البرتغالي هذا الصيف في حال أراد ذلك، ومع ذلك في حال حدوث هذا الأمر فإن النادي الإنجليزي يتطلع للحصول على حوالي 75 مليون جنيه إسترليني في هذه الصفقة.

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وتضيف التقارير أن برناردو سيلفا يستحق هذا الرقم مقابل انتقاله، حيث أن من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي منذ وصوله للسيتي في عام 2017 قادما من موناكو الفرنسي.

يشار إلى أنه في حال تعثر الوصول لاتفاق بين برشلونة وسيلفا بخصوص الانتقال في الصيف، فإن اللاعب البرتغالي لن يضغط لمغادرة مانشستر سيتي وقد يمضي نحو توقيع عقد جديد للبقاء في الدوري الإنجليزي.